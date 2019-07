Turcja. Wypadek autobusu z turystami. Polacy wśród poszkodowanych

Do wypadku doszło w miejscowości Kemer. Kierowca stracił panowanie nad kierownicą i spadł ze skarpy. Autobusem jechało 41 osób. Rannych jest co najmniej 22 Polaków. Stan jednej z osób jest ciężki. Jest operowana.

Do wypadku doszło około godz. 17:30 w pobliżu miejscowości Kemer, w południowo-zachodniej Turcji. Zdarzenie miało miejsce tuż przed miejscem docelowym. Autobus pokonał 44 kilometry, wyruszając z popularnego wśród turystów kurortu Antalya, oddalonego o 490 km od stolicy kraju Ankary.

Kierowca stracił panowanie nad pojazdem i spadł z 20 metrowej skarpy. Autobusem podróżowało 41 turystów, w tym 38 z Polski. Pozostałe trzy osoby pochodzą z Rosji i Norwegii. Poszkodowanych zostało co najmniej 22 naszych rodaków. Stan jednej z osób jest określany jako ciężki. Istnieje zagrożenia jej życia. Przetransportowano ją do szpitala, gdzie jest operowana. Pozostali trafili do innych, pobliskich placówek.