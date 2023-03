Turcja ma problem z Rosją. Dostawy się opóźniają

Tureckie media donoszą z niepokojem, że pojawiły się trudności z realizacją umów pomiędzy Rosją i Turcja, dotyczących militarnych dostaw. Okazało się, że transakcja straciła impet, bo dokumenty niezbędne do tego, by rosyjskie systemy przeciwlotnicze S-400 trafiły do Ankary, zatrzymały się na etapie akceptacji ze strony tureckiego MON.