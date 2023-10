"Tunele śmierci" w Strefie Gazy. Hamas pokazał podziemną kryjówkę

Strefa Gazy jest obecnie pod regularnym ostrzałem ze strony Izraela. Po tym jak bojownicy Hamasu w sobotę przeprowadzili zmasowany atak rakietowy i urządzili rzeź cywilów, Izrael rozpoczął bombardowanie kluczowej dla Palestyńczyków infrastruktury. Terroryści wciąż jednak są zdolni do odpowiedzi, a to wszystko, dzięki zasłudze ich podziemnych "tuneli śmierci", nazywanymi także "tunelami terroru". Agencja Reutera udostępniła nagranie islamistycznych wojowników, którzy pokazali, jak funkcjonuje ich kryjówka. Nagrania terrorystów mają najczęściej charakter propagandowy. Podziemne tunele Hamasu ciągną się kilometrami. Nie wiadomo tak naprawdę, ile ich jest w Strefie Gazy. Pewne jest jednak, że pomagają palestyńskim terrorystom w przeprowadzaniu ataków w trakcie trwającego konfliktu. Na udostępnionym materiale widać rakiety, które przymocowane są do ściany i na pierwszy rzut oka wyglądają jak barierki. Jest to jednak śmiercionośna broń, co udowadnia dwóch mężczyzn na nagraniu. Po zabraniu pocisku z tunelu obaj wchodzą do tajemniczego pomieszczenia, gdzie spod ziemi ładują rakietę do wyrzutni, a następnie dochodzi do ataku. Taka sieć tuneli tworzy podziemne miasto, które zapewnia funkcjonowanie radykalnej organizacji podczas prowadzenia walk z wojskiem izraelskim. Dzięki podziemnej infrastrukturze Hamas może prowadzić infiltrację ludności. Bojownicy mają możliwość przeprowadzenia akcji, takich jak porwania, sabotaż bądź inne działania wymierzone w przeciwnika.