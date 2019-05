Tuluza: napastnik ma zaledwie 17 lat. Przebieg ataku transmitował w sieci

Napastnik, który zabarykadował się w jednym z barów w miejscowości Blagnac w okolicach Tuluzy razem z czterema zakładniczkami, ma zaledwie 17 lat. Podczas ataku chłopak nagrał film i zamieścił go na jednym z portali społecznościowych.

Na zamieszczonym w sieci krótkim filmiku 17-latek tłumaczy, że poprosił policję, by się wycofała. Ponieważ nie zareagowali, oddał dwa strzały. Pokazuje siedzących przy stoliku zakładników i grozi, że jeśli funkcjonariusze spróbują wkroczyć do lokalu, będzie do nich strzelał.