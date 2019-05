Szef francuskiego MSW "wrobił" żółte kamizelki w kradzież?

Francuski minister spraw wewnętrznych Christophe Castaner oskarżył uczestników pierwszomajowej demonstracji "żółtych kamizelek" o atak na paryski szpital Pitie-Salpetriere. Demonstranci mieli zrabować sprzęt medyczny. Tym doniesieniom zaprzecza personel szpitala.

Sprawą zajęła się prokuratura. Śledczy przesłuchali ok. 30 osób które zostały zatrzymane po wtargnięciu na teren szpitala. Wszystkie one tłumaczą, że chciały się schronić w tej placówce służby zdrowia przed szarżą szturmowych oddziałów policji, które używały gazu łzawiącego do rozpędzenia demonstracji.

Według różnych szacunków, 1 maja w całej Francji protestowało od 160 do 300 tys. osób. 315 z nich trafiło do aresztu. Żółte kamizelki protestują od listopada. Pierwotnie demonstranci domagali się rezygnacji z podniesienia podatków na paliwo. Później do postulatów ekonomicznych doszły socjalne i polityczne. Z czasem do protestów dołączyła radykalna lewica i anarchiści tak zwanego Czarnego Bloku.