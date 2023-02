Tu mógł stać A-50 w momencie ataku. Publikują zdjęcia satelitarne

Radio Svoboda podkreśla, że te samoloty stale pełnią służbę wzdłuż granicy białorusko-ukraińskiej. "Niemal za każdym razem w wielu regionach Ukrainy uruchamiany jest alarm lotniczy, a wspomniany A-50 przeprowadza 'rekonesans' terytorium Ukrainy i to on kieruje pociski do obiektów" - czytamy w materiale.