"Tsunami strachu" w rodzinie królewskiej. Za chwilę Harry odpali bombę

Dla Meghan trudnym doświadczeniem było, to gdy otrzymała wiadomość, że jej dziecko nie otrzyma tytułu księcia. Uważała, że ma to związek z mieszanym pochodzeniem etnicznym. Oliwy do ognia dolał wówczas książę Harry, który zdradził, że jeden z członków rodziny królewskiej odbył z nim dyskusję na temat tego "jak ciemna będzie skóra Archiego".