TSUE podjął decyzję ws. Izby Dyscyplinarnej SN. Prof. Marek Safjan: ogromna ranga orzeczenia

TSUE zobowiązuje Polskę do natychmiastowego zawieszenia stosowania przepisów dotyczących Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego . - Oznacza to, że nie może działać - podkreślił w rozmowie z "Gazetą Wyborczą" prof. Marek Safjan, sędzia Trybunału Sprawiedliwości UE, były prezes Trybunału Konstytucyjnego.

Zwrócił uwagę na "ogromną rangę orzeczenia". - Mamy do czynienia ze sprawą, która dotyka istoty państwa prawa. Istoty wartości, które są - mówiąc obrazowo - kodem genetycznym Unii Europejskiej. Bez niezależnych i bezstronnych sądów nie może funkcjonować unia prawa, którą jest UE. Jeżeli w jednym państwie są tego rodzaju problemy, to cała wspólnota nie może funkcjonować - zaznaczył profesor.

Decyzja TSUE i reakcja polskiego rządu

Prof. Safjan odniósł się też do reakcji wiceministra sprawiedliwości Sebastiana Kalety, który powiedział skomentował, że "TSUE nie ma kompetencji do oceny, ani tym bardziej zawieszania konstytucyjnych organów państw członkowskich". - Jest to smutne i dowodzi braku odpowiedzialności za słowo najwyższych funkcjonariuszy państwa. Jest dowodem niezrozumienia tego, czym jest UE i jaki autorytet ma TSUE. Lekceważenie tego autorytetu może jedynie umacniać przekonanie co do istnienia ryzyka i zagrożeń, o których mowa w postanowieniu - powiedział prof. Safjan.