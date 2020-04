Premier Mateusz Morawiecki reaguje na postanowienie TSUE ws. Izby Dyscyplinarnej

- Po dokonaniu szczegółowej analizy postanowienia TSUE premier Morawiecki skieruje do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o rozstrzygnięcie powstałego sporu prawnego - poinformował PAP rzecznik rządu Piotr Mueller.

Wcześniej wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta uznał, że "TSUE nie ma kompetencji do oceny, ani tym bardziej zawieszania konstytucyjnych organów państw członkowskich". "Dzisiejsze orzeczenie jest uzurpacyjnym aktem naruszającym suwerenność Polski" - dodał.

W środę TSUE zobowiązało Polskę do zawieszenia stosowania przepisów dotyczących Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego w sprawach dyscyplinarnych sędziów. To środek tymczasowy, który ma obowiązywać do czasu wydania pełnego wyroku.