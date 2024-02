Trzynasta emerytura. Komu nie przysługuje?

Ale trzynastka nie przysługuje każdemu. Dodatkowe roczne świadczenie nie przysługuje, jeśli prawo do świadczeń jest zawieszone na dzień 31 marca danego roku. Trzynastki nie dostaną ci emeryci, którzy nie osiągnęli jeszcze wieku emerytalnego, pobierają emeryturę i do niej dorabiają oraz przekroczą ustanowione progi dochodowe. W tym roku wynoszą one 9 353,50 zł brutto. W przypadku osiągnięcia wieku emerytalnego limity dochodowe dla dorabiających emerytów już nie obowiązują.