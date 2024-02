ZNP apeluje do Nowackiej. "Demotywujące"

Dziś prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz mówił, że to co znajduje się w załączniku do rozporządzenia ws. podwyżek, nie spełnia oczekiwań nauczycieli mianowanych. - Jest to za mała różnica, różnica, która jest w jakiejś mierze demotywująca dla tych, którzy we wrześniu podejmą decyzję o pracy nauczyciela. Chcielibyśmy dzisiaj na ten temat z Ministerstwem Edukacji porozmawiać, pokazując sposób, w jaki możemy osiągnąć zwiększenie wynagrodzenia nauczyciela mianowanego - zaznaczył.