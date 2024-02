Podwyżki dla nauczycieli. Ministra ujawnia, kto dostanie 1500 zł

Zmiany w polskim szkolnictwie nadchodzą. Wiceministra edukacji Joanna Mucha w programie "Tłit" Wirtualnej Polski zapewniała, że "w polskiej edukacji będzie już tylko lepiej". - To wszystko złe, co się stało przez ostatnie lata, rozliczymy, ale też zamkniemy za nami - oznajmiła wiceszefowa resortu edukacji. Przekazała również, że zapowiedziane podwyżki dla nauczycieli zostaną wypłacone od kwietnia z wyrównaniem od stycznia. Dodała również, że podwyżki w wysokości co najmniej 1500 zł trafią do 97 proc. nauczycieli. Prowadzący Patrycjusz Wyżga dopytywał również, co dalej z laptopami dla uczniów. - Zorientowaliśmy się, że poprzedni rząd PiS potraktował laptopy jako kampanię wyborczą (…). Dowiedzieliśmy się, że tak naprawdę te laptopy zostały przekazane uczniom bez żadnego trybu - mówiła wiceministra edukacji. Zapowiedziała także, że "staną na głowie", żeby kolejny sprzęt do dzieci docierał, jednak poinformowała, że cały program rząd musi wypracować od zera.