Trzydziestolatek zginął w pojemniku na używaną odzież

Do tragicznego wypadku doszło w Słupsku. 30-letni mężczyzna zaglądał do kontenera z używaną odzieżą. Został przyciśnięty klapą i udusił się.

Ciało 30-latka odnaleziono w Słupsku kilka dni temu. Początkowo śledczy podejrzewali, że ktoś mógł się przyczynić do jego śmierci. Prokuratura zleciła sekcję zwłok - informuje Radio Gdańsk.

Badania jednak wykazały, że doszło do nieszczęśliwego wypadku.

30-latek najprawdopodobniej chciał sprawdzić zawartość pojemnika z używanymi ubraniami, pośliznął się i wpadł do środka, zaklinowując się we włazie.

- Z naszych ustaleń wynika, że mężczyzna prawdopodobnie stracił równowagę zaglądając do pojemnika i został uderzony oraz przyciśnięty ciężką klapą. Doszło do zadzierzgnięcia w okolicach tętnic szyjnych i w efekcie do zgonu. Tragiczny wypadek - powiedział w Radiu Gdańsk Piotr Nierebiński, prokurator rejonowy w Słupsku.