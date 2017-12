Prokuratura: kierowca "umyślnie i rażąco przekroczył prędkość". Zabił 3 kobiety

Prokuratura wystąpiła o areszt dla sprawcy tragicznego wypadku drogowego w podwarszawskiej Kobyłce. W nocy 22-letni Grzegorz W. potrącił i zabił 3 kobiety wracające z Pasterki. – W ocenie prokuratury kierujący pojazdem umyślnie naruszył przepisy – mówi WP prok. Marcin Saduś. Grzegorz W. był trzeźwy. Grozi mu 8 lat więzienia.

Młody kierowca z Wołomina nie zachował ostrożności zbliżając się do przejścia dla pieszych i jechał za szybko . Prokuratura nie ustaliła jeszcze ile wskazywał szybkościomierz citroena berlingo . Nie ma wątpliwości, że nie dostosował prędkości do warunków pogodowych i pory dnia.

Zabójczy brak doświadczenia

Prokuratura zarzuca Grzegorzowi W. spowodowanie śmierci w wyniku wypadku drogowego, czyli w oparciu o art. 177 par. 2 Kodeksu Karnego. Oznacza to, że mężczyźnie grozi kara od 6 miesięcy do 8 lat więzienia. Wiele zależeć będzie od opinii biegłego, który zrekonstruuje przebieg wypadku i określi, jak szybko samochód jechał. W oparciu o wstępne wyniki śledztwa prokuratura mówi o "rażącym" przekroczeniu dopuszczalnej prędkości w terenie zabudowanym. Mogło to być ponad 100 km/h.