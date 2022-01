Trzęsienie ziemi w Radzie Medycznej. "Wielka porażka"

Trzynastu z siedemnastu członków Rady Medycznej złożyło na ręce premiera rezygnację z doradzania rządowi w kwestii pandemii COVID-19. Sprawę komentował w programie "Tłit" Wirtualnej Polski Michał Wypij z Porozumienia. - To jest wielka porażka i wielka strata. To są ludzie, którzy cechują się ogromną wiedzą i doświadczeniem. Poświęcali swój czas, by przygotowywać plan na to, żeby ratować ludzkie życie i zdrowie. Zauważyli, że ich rekomendacje są zupełnie pomijane, z kolei brane są pod uwagę rekomendacje ludzi, którzy z medycyną nie mają nic wspólnego, których równie dobrze można nazwać szamanami, a na pewno mało odpowiedzialnymi ludźmi. Jest pewna granica u każdego, której już poważni ludzie nie są w stanie przekroczyć - stwierdził. - W PiS szamanów, antyszczepionkowców jest najwięcej. Ale nie tylko. To choroba, która dotknęła różne partie polityczne. To przerażające. Oni żerują na ludzkiej niewiedzy, niepewności i strachu - podkreślił Wypij.