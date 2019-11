Trzęsienie ziemi. Najpierw Albania, teraz Bośnia. 16 ofiar

Trzęsienie ziemi we wtorek nawiedziło Albanię, a wstrząsy wtórne uderzyły też w Bośnię i Hercegowinę. Co najmniej 16 osób zginęło. Do Tirany spływają kondolencje i oferty pomocy z kilkunastu europejskich państw.

Trzęsienie ziemi. Najpierw Albania, teraz Bośnia. 16 ofiar (PAP, Fot: EPA/VALDRIN XHEMA)

Trzęsienie ziemi w Albanii miało siłę 6,4 stopnia w skali Richtera. Jego epicentrum zlokalizowano 30 km na zachód od stolicy kraju. W Tiranie kataklizm pozostawił wielkie spustoszenia - kilkanaście budynków obróciło się w gruzy lub poważnie grozi zawaleniem.

Ministerstwo obrony Albanii donosi o co najmniej czternastu ofiarach śmiertelnych. To właśnie wojsko jest na pierwszej linii walki ze skutkami trzęsienia ziemi. W miastach Durrës and Thumanë 400 żołnierzy rozstawia namioty, by mogli schronić się w nich ludzie z uszkodzonych przez trzęsienie domów. Tam też opatrywani są ranni, których liczbę ministerstwo zdrowia szacuje na 600.

Cały czas trwa też akcja ratownicza. Trzy godziny po pierwszych wstrząsach, w Tiranie odnotowano wstrząs wtórny, o godzinie 16:11 odnotowano kolejny.

Do Albanii już dotarły służby ratownicze z sąsiednich krajów, m.in. Grecji, Włoch i Kosowa. Pomoc zadeklarowały m.in. Niemcy, Serbia, Macedonia Północna, Bułgaria, Rumunia czy Czarnogóra. Polskie MSZ złożyło kondolencje.

Przed południem ziemia zatrzęsła się też w południowej części Bośni i Hercegowiny, gdzie trzęsienie ziemi miało siłę 5,4 stopnia. Epicentrum znajdowało się 77 kilometrów na południe od stolicy kraju, Sarajewa. Na razie nie ma informacji o ofiarach, ani rannych.

Żródło: gazeta.pl/guardian.co.uk