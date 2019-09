340 wstrząsów wtórnych w Albanii. Setki zniszczonych budynków i zamknięte szkoły

Władze Albanii informują, że po najsilniejszym od 20-30 lat trzęsieniu ziemi, wciąż wiele osób nie może wrócić do swoich domów. W sumie w zdarzeniu rannych zostało 105 mieszkańców stolicy kraju Tirany i okolic.

Zniszczonych zostało ok. 600 budynków. Do wielu z nich nie ma już opcji powrotu. "Część mieszkańców, nawet jeśli ich domy stoją, planuje spędzić kolejną noc poza domem. Wojsko w mieście Durres rozłożyło dla nich namioty na stadionie, gdzie mogą się posilić i skorzystać z pomocy medycznej" - pisze RMF FM.

Co ważne, w trzęsieniu uszkodzonych zostało 98 szkół. Szefowa resortu edukacji zapowiedziała, że w poniedziałek wszystkie szkoły w Tiranie, Durres i Elbasanie będą zamknięte.

W stolicy Albanii podczas trzęsienia ziemi była grupa turystów z Polski. - Lotnisko jest pełne ludzi. Uciekamy stąd, bo nie wiadomo, co będzie dalej - relacjonował w niedzielę pan Ryszard , który przerwał urlop i chciał wrócić do kraju.

Największe zniszczenia są w 175-tysięcznym Durres. To drugie co do wielkości albańskie miasto, w którym znajduje się główny port kraju. Durres znane jest z licznych zabytków.