"Za maszyną hejtu w internecie stoją ludzie PO". O tym piszą tygodniki

Prześmiewcza strona "Sok z Buraka" ma być prowadzona przez człowieka, który pracuje w PO i stołecznym ratuszu - twierdzą dziennikarze tygodnika "Sieci". Poza tym "Newsweek" piesze, że abp Jędraszewskiego chce zdetronizować o. Tadeusza Rydzyka, a we "Wprost" Paulina Młynarska mówi o trudnych relacjach z ojcem.

"To tutaj internauci zostali nakarmieni kłamstwem o aborcji, której miała dokonać Małgorzata Wassermann, oraz niewybrednymi kpinami z prezydenta Andrzeja Dudy i premiera Mateusza Morawieckiego. To tutaj była największa chyba kumulacja fotografii Beaty Szydło czy Jarosława Kaczyńskiego z powykrzywianymi twarzami. Trzeba naprawdę się postarać, by znaleźć tak złe ujęcia i dodać do nich jeszcze zmyślone cytaty. Robione jest to z zajadłością i konsekwencją, która wskazuje, że nie mamy do czynienia ze spontaniczną działalnością pasjonata PO - piszą autorzy tekstu.