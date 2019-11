Albania. Potężne trzęsienie ziemi. Największe od wielu lat. Coraz więcej ofiar

Trzęsienie ziemi o magnitudzie 6,4 nawiedziło we wtorek nad ranem Albanię. Takiego wstrząsu nie było od 30 lat. Według nieoficjalnych informacji zginęło co najmniej siedem osób, a kilkaset zostało rannych.

Minister zdrowia Ogerta Manastirliu potwierdziła, że co najmniej 150 osób zostało rannych - informuje "Rzeczpospolita". Albański dziennikarz Sokol Balla, powołując się na swoje źródła w służbach ratowniczych, poinformował, że zginęły co najmniej 3 osoby. Teraz już wiadomo, że ofiar jest więcej. Mówi się o co najmniej siedmiu. Rannych ma być kilkaset osób.