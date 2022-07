Trzej imigranci w Finlandii skazani za gwałt na nieletnim. Zapadł wyrok

Każdy z mężczyzn otrzymał wyrok skazujący go na kilka lat pozbawienia wolności. Abdulrahman Bash, który w czasie gwałtu miał 24 lata, został skazany na 5 lat i 6 miesięcy. 30-letni wówczas Osamah Ibrahim Habeeb Al Yasari otrzymał wyrok 7 lat więzienia, gdyż według sądu mężczyzna miał kilkukrotny kontakt seksualny z ofiarą, począwszy od września 2021, aż do lutego 2022. Skazany miał zwabiać i namawiać ofiarę do stosunku w zamian za pieniądze i narkotyki. Z kolei trzeci z oprawców - Othman Ghadif Khalaf, który w momencie popełnienia przestępstwa miał 24 lata - dostał karę 6 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności. Mężczyzna wykorzystał seksualnie ofiarę także dzień po zbiorowym gwałcie. Nie używał zabezpieczenia.