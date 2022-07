Skandal w Niemczech. "Koktajle gwałtu na letniej imprezie grupy parlamentarnej SPD"

"Tagesspiegel" dotarł do listu dyrektora zarządzającego grupy SPD Mathiasa Martina do posłów SPD, w którym napisano: "Na naszym letnim przyjęciu doszło do ewidentnych ataków na koleżanki za pomocą koktajli gwałtu (niem. K.o.-Tropfen). To oburzające wydarzenie, które natychmiast zgłosiliśmy policji w Bundestagu". Grupa parlamentarna SPD zaleca, by ewentualne kolejne ofiary "zgłosiły to natychmiast na policję".