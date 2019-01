Trzej funkcjonariusze SB oskarżeni ws. ks. Popiełuszki. Podrzucili mu amunicję

Weszli do mieszkania ks. Jerzego Popiełuszki i podrzucili duchownemu amunicję oraz nielegalne wydawnictwa. Przeciwko trzem funkcjonariuszom SB, którzy przeprowadzili tzw. prowokację na Chłodnej, skierowano akt oskarżenia - poinformował IPN.

Prokurator Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Warszawie skierował do Sądu Rejonowego Warszawa-Wola akt oskarżenia przeciwko byłym funkcjonariuszom Służby Bezpieczeństwa Departamentu IV Ministerstwa Spraw Wewnętrznych: Grzegorzowi P., Waldemarowi O. i Leszkowi N.

"Przestępcze działania oskarżonych polegały na nielegalnym wejściu do mieszkania należącego do ks. Jerzego Popiełuszki w Warszawie przy ul. Chłodnej, pozostawienia w nim amunicji, materiałów wybuchowych oraz ulotek i wydawnictw, których posiadanie było wówczas zabronione, a następnie doprowadzeniu do ich ujawnienia w wyniku przeszukania przeprowadzonego w dniu 12 grudnia 1983 r." - podał IPN.