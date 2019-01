Departament Obrony szuka zaginionych żołnierzy USA w Polsce. IPN pomoże

Instytut Pamięci Narodowej we współpracy z Departamentem Obrony będą szukać amerykańskich pilotów i jeńców wojennych zaginionych w Polce. Wielu z nich walczyło w Polsce w czasie II wojny światowej.

Jak donosi "Rzeczpospolita", chodzi o poszukiwanie miejsc, gdzie mogą znajdować się szczątki amerykańskich żołnierzy. Na liście zaginionych w czasie II wojny światowej żołnierzy na terenie Polski znajduje się ponad 1000 nazwisk. To m.in. piloci bombowców zestrzelonych w trakcie misji bojowych.

Strony polska i amerykańska ustaliły warunki współpracy w poniedziałek. Z wiceprezesem IPN Krzysztofem Szwagrzykiem spotkali się wtedy przedstawiciele Defense Prisoner of War/Missing in Action Accounting Agency (DPAA). To rządowa agencja podległa Departamentowi Obrony Stanów Zjednoczonych.