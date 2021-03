Trzecia fala koronawirusa przyśpiesza. Zdaniem eksperta to głównie wina młodych

Koronawirus w Polsce. Wg eksperta, wzrost zakażeń to wina młodych

Zdaniem eksperta, dużą rolę w tym odegrali młodzi Polacy. - Duży wzrost zachorowań na koronawirusa to m.in. efekt braku odpowiedzialności młodszych roczników, które najmniej dostosowały się do przyjętych reguł ostrożnościowych - twierdzi wirusolog prof. Włodzimierz Gut.

Szczepienia na COVID-19. Można je przyśpieszyć?

- Łącznie, ci co przechorowali Covid-19 puls zaszczepieni to niespełna 10 milionów, a potrzeba, żeby odporność zyskało około 20-30 milionów – ocenił ekspert. Jego zdaniem "dopiero, gdy osiągniemy taki poziom, to będzie to miało wpływ na współczynnik szczerza się wirusa".