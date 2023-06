Trzecia Droga zmienia zdanie. Poszło o PiS i Konfederację

Konsultacje w sprawie projektu "Przyszłość+" to pierwszy wspólny projekt Trzeciej Drogi, czyli Polski 2050 i PSL. Pomysł zakłada zwiększenie wydatków na edukację do 6 proc. PKB. "Zamiast rozrzucać pieniądze pod wybory, zgódźmy się ponad podziałami, by zainwestować je w naszą przyszłość. Przyszłość nie jest ani lewicowa, ani prawicowa. Jest nasza wspólna. Konsultacje odbędą się w poniedziałek o 14.30 w biurze Polski 2050" - napisał w piątek Szymon Hołownia.