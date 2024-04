Trzecia Droga podsłuchiwana? "Możemy się spodziewać wszystkiego"

Minister sprawiedliwości, prokurator generalny Adam Bodnar przekazał raport do Parlamentu ws. kontroli operacyjnej, dodatkowo prokuratura informuje kolejne osoby, które podejrzewają, że mogły być podsłuchiwane. W programie "Tłit" Wirtualnej Polski wiceminister klimatu i środowiska Mikołaj Dorożała mówił, że "cała ta sytuacja pokazuje, w jakim stanie było nasze państwo przez ostatnie osiem lat". - Jaki rodzaj powszechnej inwigilacji, powszechnego napięcia i controllingu - stwierdził Dorożała. W odniesieniu do pytania o to, czy ktoś z Trzeciej Drogi był kontrolowany, stwierdził, że na ten moment nie ma konkretnych informacji. - Biorąc pod uwagę skalę tego procederu, możemy się tutaj spodziewać wszystkiego - powiedział wiceminister. Dodał także, że "w miarę ujawniania kolejnych danych, będziemy dowiadywać się kolejnych nowych rzeczy". - Myślę, że komisja ds. Pegasusa będzie miała co robić w najbliższym czasie - podsumował gość programu.

