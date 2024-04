Trzecia Droga osobno do PE? "Pewna weryfikacja nastąpi"

W czerwcu odbędą się wybory do Europarlamentu. Tomasz Siemoniak mówił, że Koalicja Obywatelska namawia na różne sposoby do szerokiego pójścia do wyborów europejskich. - PSL jest naszym naturalnym partnerem w parlamencie Europejskim - dodał. W poranku wyborczym Wirtualnej Polski dr Anna Materska-Sosnowska mówiła, że KO nie pójdzie z całą Trzecią Drogą do tych wyborów. - Zarówno PSL jak i Polska 2050 należą do różnych rodzin partyjnych w Parlamencie Europejskim i stąd rozumiem taka nie inna oferta - stwierdziła politolożka. Gość programu zwrócił uwagę, że pomimo bardzo dobry humorów polityków Polski 2050, partia "musi się zastanowić". - PSL dał dużo, czy bardzo dużo a pytanie ile zyskał. Wiemy, że umieją to absolutnie liczyć, kiedy okaże się, że wspólna koalicja do PE jest dla nich korzystna, a wydaje się, że jest korzystna i że da więcej niż mniej - powiedziała Materska-Sosnowska. Dodała także, że "pewna weryfikacja nastąpi".