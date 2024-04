Trzecia Droga jednak nierozerwalna? Jasne stanowisko Polski 2050

Pojawiają się spekulacje mówiące o tym, że PSL pójdzie do wyborów europejskich w koalicji z KO. Tomasz Siemoniak mówił, że ludowcy są ich naturalnym sojusznikiem. Mirosław Suchoń w programie "Tłit" Wirtualnej Polski mówił, że decyzje w sprawie startu Trzeciej Drogi zapadną w ciągu tego tygodnia. - Uważam, że formuła Trzeciej Drogi jest dobrą formułą i to jest ta formuła, która również powinna się sprawdzić w wyborach do Parlamentu Europejskiego - podkreślał przewodniczący Polski 2050. Poinformował także, że ze strony "PSL-u również płyną takie informacje, że jest to wariant, który jest rozpatrywany". - Jeżeli coś się sprawdza, jeżeli coś ma poparcie obywateli, to nie warto kombinować, bo może się okazać, że to kombinowanie sprowadzi nieszczęście - stwierdził Suchoń. Podkreślił, że "na pewno wariantu, w którym w jednym komitecie jest Koalicja Obywatelska i Polska 2050, w tych wyborach nie będzie".