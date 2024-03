Trzecia droga i Marek Suski. Kosiniak-Kamysz i Hołownia podczas konwencji żartują z polityka PiS

20 grudnia podczas obrad parlamentu doszło do zwarcia pomiędzy politykami Marek Suski protestował wobec "łamania przysięgi" przez Hołownię. Twierdził, że jego obecnie na Wiejskiej jest jak za czasów PRL, a Hołownię porównał do Jaruzelskiego. - Czekam aż mnie pan znów porówna do Hitlera. Bardzo prozę - odparował marszałek.