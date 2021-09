Trzecia dawka szczepionki coraz bliżej? Pfizer naciska

W oddzielnej informacji Pfizer przekonuje z kolei, że w miesiąc po doszczepieniu poziom przeciwciał przeciwko wariantowi Delta był od pięciu do siedmiu razy wyższy, niż w miesiąc po drugiej dawce. Firma powtórzyła również wcześniejsze informacje, że w sześć miesięcy po drugim zastrzyku skuteczność jej szczepionki spadła z ok. 96 do ok. 84 proc., a wpływ na to mają nowe mutacje.