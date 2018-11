Trzech posłów z obniżonym uposażeniem. O połowę

Ryszard Petru, Dominik Tarczyński oraz Sławomir Nitras - to posłowie, którym prezydium Sejmu o połowę obniżyło uposażenia. Dla polityków PO i PiS to jednorazowa kara, założyciel Nowoczesnej będzie się z nią zmagał przez trzy miesiące.

Ryszard Petru komentując pośpiech PiS przy procedowaniu ustawy o 12 listopada, zasugerował, ze nie szanują "swojego prezydenta". - To pokazuje tak naprawdę, gdzie go macie. Pokazuje to, jakie jest jego miejsce w łańcuchu pokarmowym. Na końcu. Dajecie mu dwa dni na podpisanie ustawy - mówił Petru.

- To, że pan Petru obraża prezydenta, to nie jest sprawa, nad którą można przejść do porządku dziennego - powiedział Kaczyński. Marszałek zarządził przerwę i zwołał Konwent Seniorów. Tarczyńskiemu prezes PiS udzielił osobistej reprymendy, co uchwycił operator "Gazety Wyborczej".