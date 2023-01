Trzech Króli. Czy 6 stycznia to święto nakazane? Kto musi iść do kościoła?

Część świąt obchodzonych w Kościele Katolickim należy do liturgicznych uroczystości nakazanych. Zgodnie z prawem kanonicznym w dniu, w którym one wypadają, wierni powinni uczestniczyć we Mszy świętej, a także powstrzymać się od wykonywania prac, które utrudniają oddawanie czci Bogu. Uroczystość Trzech Króli jest jednym ze świąt nakazanych.