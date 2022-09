Jest właścicielem składu węgla. Po słowach prezesa go "olśniło"

- To właściwie jest miał, nie groszek, i do tego wilgotny, który wymaga suszenia na placu. Przy cenie przekraczającej 3000 zł za tonę to skandal. Normalnie nie mógłbym sprzedawać takiego syfu klientom, ale po słowach prezesa Kaczyńskiego mnie olśniło. To dlatego Ministerstwo Klimatu i Środowiska odstąpiło w czerwcu i sierpniu od wymagań jakościowych dla paliw stałych - tłumaczy dalej przedsiębiorca.