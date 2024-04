Trzaskowski zastąpi Dudę? "Polski nie będzie"

Ubiegający się o reelekcję prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski (KO) wygrał w pierwszej turze wyborów, zdobywając 57,41 proc. głosów. Zapytaliśmy mieszkańców stolicy, czy są zadowoleni z drugiej kadencji kandydata KO. Warszawiacy na ogół wyrażali zadowolenie z jego wygranej. - To uczciwy, porządny facet, należy mu się 100 proc. - powiedział jeden z rozmówców WP. Pojawiły się jednak również głosy krytyczne. - Jak on przyszedł do Warszawy na prezydenta, to komunikacja prawie padła Jak była pani Gronkiewicz-Waltz to było inaczej - ocenił mieszkaniec stolicy. - Jestem rodowitą warszawianką i nie podoba mi się polityka pana Trzaskowskiego - oświadczyła z kolei jedna z kobiet. Inny uczestnik badania nie krył, że oddał swój głos na Rafała Trzaskowskiego, ale tylko z braku lepszej alternatywy. Reporter Wirtualnej Polski pytał mieszkańców Warszawy również o to, czy niedzielny wynik Trzaskowskiego w wyborach samorządowych otwiera mu drogę do wyborów prezydenckich w Polsce. - Tak, i jestem tym przerażona, bo jeżeli tak będzie rządził Polską, jak rządzi Warszawą, to Polski nie będzie - oświadczyła rozmówczyni WP. Inni byli mniej pesymistyczni. - Chyba tylko Lechowi Kaczyńskiemu się to udało, ale myślę, że ma szansę - ocenił jeden z mężczyzn.

