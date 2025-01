Trzaskowski zaczął skręcać w prawo? "Ściga się nie tylko z PiS-em"

Rafał Trzaskowski w wywiadzie dla "Gazety Wyborczej" wspomniał o kryzysie migracyjnym z 2015 roku. - Tłumaczyłem Niemcom, że nie wolno nam mówić: 'Welcome, przyjeżdżajcie wszyscy' - zapewnia kandydat KO na prezydenta. O tę kwestię została zapytana kandydatka na prezydenta RP z ramienia Lewicy Magdalena Biejat. Rafał Trzaskowski muszę powiedzieć, że zaskakująco dla mnie zaczyna bardzo mocno skręcać w prawo i ścigać się już nie tylko z PiS-em, ale z panem Mentzenem i Braunem - oceniła wicemarszałkini Senatu. Biejat podkreśliła, że "nie o to dziś chodzi, kto się wtedy sprzeciwiał, a kto nie. Tylko o to, jak dzisiaj politycy reagują na ewidentne wyzwania, z którymi mierzy się Polska i Europa". - Kryzys migracyjny jest, to nie ma co tego ukrywać. Pytanie, jak sobie z tym poradzimy. Czy będziemy wylewać dziecko z kąpielą, czy będziemy grać na emocjach i na lękach obywateli - powiedziała polityczka Lewicy. Prowadzący program Michał Wróblewski zwrócił uwagę, że prezydent Warszawy mówi o zdrowym rozsądku. - Rafał Trzaskowski dzisiaj gra niestety na tych emocjach i widzimy to bardzo wyraźnie - stwierdziła.

