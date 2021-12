Trzaskowski: PiS w jednym szeregu stawia Rosję, Chiny i USA

Trzaskowski odniósł się również do archiwalnej wypowiedzi Jarosława Kaczyńskiego, który w 2012 roku mówi, że "nie ma wolności bez wolnych mediów i ich pluralizmu". Prezes PiS podkreślał wówczas, że np. Radio Maryja może się komuś nie podobać, ale nie wolno go atakować i odbierać prawa do działania. Prezydent Warszawy stwierdził, że "ta hipokryzja odbije się PiS czkawką".