Trzaskowski ostrzega swoich partyjnych kolegów. "PO może zniknąć z polskiego rynku politycznego"

"PO musi wyglądać inaczej"

W tym kontekście został przywołany jeden z ostatnich sondaży, który jasno wskazywał, że Rafał Trzaskowski powinien zastąpić Borysa Budkę. - Dziś Polki i Polacy wysyłają do mnie klarowny sygnał, że powinienem brać na siebie dodatkową odpowiedzialność. Więc ją biorę i to motywuje do roboty - skomentował to prezydent Warszawy.