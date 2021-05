Nowy sondaż dla WP. Komorowski smutno o PO. "Nie będę z Bronkiem polemizował"

- Pierwsze słyszę o takim pomyśle - tak w programie "Newsroom" Wirtualnej Polski Radosław Sikorski opowiedział na pytanie, czy mógłby zostać przewodniczącym Platformy Obywatelskiej. O tym, że Sikorski byłby odpowiednią osobą na tym stanowisku, mówił wcześniej w WP Ireneusz Raś. - Ja lubię Irka, ale zdaje się, że on za takie lub podobne wypowiedzi wyleciał z PO - powiedział gość "Newsroomu". Komentując sytuację w Platformie, Sikorski stwierdził, że obecnie trudniej się jej przebić ze swoimi argumentami ze względu na dominację mediów rządowych. Odniósł się także do najnowszego partyjnego sondażu WP, gdzie Koalicja Obywatelska zanotowała kolejny spadek. - Ten sondaż jest o tyle pozytywny, że opozycja, działając wspólnie, może stworzyć rząd - stwierdził Sikorski. - 1/3 Polaków dała się przekonać, że w Smoleńsku był zamach, 1/3 nie chce się zaszczepić, 1/3 popiera PiS. Mam nadzieję, że to jest ta sama 1/3, bo jak nie, to biada nam wszystkim - dodał Sikorski. Na tezę Bronisława Komorowskiego, że PO już raczej nie odzyska pozycji lidera opozycji, Sikorski powiedział: - Ja nie będę z Bronkiem publicznie polemizował.

