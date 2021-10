Trzaskowski: "Orzeczenie pseudotrybunału to pierwszy krok na drodze do wyjścia z Unii"

W całej Polsce trwają protesty mające zademonstrować chęć Polaków do pozostania w Unii Europejskiej. Podczas prounijnej manifestacji zwołanej przez Donalda Tuska w Warszawie, reporter Wirtualnej Polski Klaudiusz Michalec zapytał prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego m.in. o to, dlaczego dzisiaj powinniśmy stawić się na placu Zamkowym. - Powinniśmy być tutaj wszyscy, jeżeli zależy nam na członkostwie w Unii Europejskiej – stwierdził Trzaskowski, dodając, że "orzeczenie pseudotrybunału to pierwszy krok na drodze do wyjścia z Unii". - Stąd jesteśmy tutaj, żeby demonstrować swoje przywiązanie do unijnych wartości – podkreślił polityk Koalicji Obywatelskiej. Reporter WP zwrócił także uwagę na gromadzącą się w okolicy placu Zamkowego kontrmanifestację zorganizowaną przez Roberta Bąkiewicza ze Stowarzyszenia Marszu Niepodległości. - Mam nadzieję, że nie będzie żadnych zamieszek, natomiast dzisiaj patriotą jest ten, kto chce być w Unii Europejskiej, a nie, kto chce być w szarej strefie kontrolowanej przez Rosję – stwierdził Trzaskowski. Prezydent Warszawy dodał na koniec, że "każdy, kto jest patriotą, powinien dbać o to, żebyśmy byli w Unii Europejskiej, żebyśmy mieli tam silne miejsce".