Trzaskowski o priorytetach nowego rządu. "Wreszcie wróci normalność"

- Jest bardzo dużo do zrobienia. Dla nas najważniejsze jest przywrócenie naszej roli w Unii Europejskiej i w odzyskaniu pieniędzy z Unii Europejskiej przede wszystkim. Właściwie w każdej dziedzinie od wymiaru sprawiedliwości po kwestie związane z edukacją, gospodarką i przejrzeniem budżetów - przyznał prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Do tej pory współpraca miasta stołecznego Warszawy z rządem PiS nie była usłana różami i obie strony często nie mogły dojść do porozumienia. Teraz ma się to zmienić, na co czekał sam Trzaskowski, przyznając w Sejmie, że "jest bardzo dużo do zrobienia" po tym, co zostawili za sobą politycy, którzy rządzili krajem przez ostatnie osiem lat. - Wszyscy jesteśmy absolutnie nastawieni teraz na współpracę. Dominuje dobra energia, a spraw jest poza tym tak dużo, że jest sporo pracy, ale dominuje dobra energia. Relacje między rządem a samorządem wreszcie wrócą do normalności - dodał. Prezydent Warszawy potwierdził również, że w kolejnych wyborach na prezydenta miasta również wystartuje i zarazem cieszy go najnowsza deklaracja Donalda Tuska, z której wynika, że rządowe pieniądze "wrócą do samorządów".