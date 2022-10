Trzaskowski nie wytrzymał. Uderza w "PiS-owskiego aparatczyka"

Prezydent Warszawy zwrócił się do rządu

Trzaskowski dodał, że samorządy pomogą, bo losy Polek i Polaków są najważniejsze. "Przetransportujcie węgiel, którego ponoć załatwiliście wystarczająco dużo do naszych miast i miasteczek - to wszak Wasz obowiązek. Składujcie go na przygotowanych składowiskach waszych spółek (w Warszawie - na Siekierkach) albo w firmach wyspecjalizowanych w sprzedaży węgla (dlaczego zabieracie im chleb i likwidujecie miejsca pracy?). Jak zmienicie prawo o zamówieniach publicznych i inne potrzebne przepisy, pomożemy Wam w tym, żeby węgiel trafił do potrzebujących. Oczywiście oczekujemy, że cena będzie poniżej tysiąca złotych za tonę - tak jak obiecywaliście" - dodał.