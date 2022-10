Ceny gazu będą spadać, co z węglem? Eskpert wskazuje jasno

- Ceny gazu powinny spadać. Kolejne straszaki Rosji przestają działać, giełda nie reaguje tak paniczne na nowe groźby Rosji, ponieważ spada także zużycie gazu - przekonywał Wojciech Jakóbik z portalu biznesalert.pl w programie "Newsroom" Wirtualnej Polski. Ważną kwestią dla Polaków u progu zimy jest cena i dostępność węgla. Czy rozwiązania, które proponuje rząd będą wystarczające? - Były dopłaty, słyszymy o mrożeniu cen energii. Być może będzie jakaś cena regulowana, ustalana na składach. Widzialna ręka państwa coraz mocniej wchodzi na rynek. Prywatni dostawcy węgla abdykowali z tej roli, bo nie mogli sobie poradzić w kryzysowej sytuacji - komentował Jakóbik. Przestrzega jednak, że przeregulowanie rynku może być przeciwskuteczne. - Tych interwencji będzie coraz więcej, bo ręka państwa, może nie do końca efektywnie, ale jednak ten węgiel zapewnia. Gdyby to zależało tylko od rynku, to by go nie było - mówił. Odnosząc się do najnowszego wezwania ministra Jacka Sasina, by samorządy pomogły w dystrybucji węgla stwierdził, że samorządy powinny współpracować. - Węgiel musi dotrzeć do Polaków, więc samorządy powinny wziąć udział we wspólnym wysiłku organizowanym na szczeblu centralnym - ocenił Jakóbik.

Rozwiń