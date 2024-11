Trzaskowski ma nowego idola politycznego. Ujawnił w Lublinie

- My możemy się nie zgadzać z retoryką trumpowską co do granicy, akurat mówię tu o granicy amerykańsko-meksykańskiej. Ale dzisiaj to jest problem wszędzie. Umacnianie granicy. My mamy zupełnie inny problem, bo mamy po prostu wojnę hybrydową na naszej wschodniej granicy i dlatego ona musi być umocniona - wyjaśniał.