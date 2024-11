Dziennikarka nie wejdzie na konferencję Tuska? KPRM zaprzecza

W czwartek podczas konferencji prasowej Donalda Tuska Monika Rutke z "Tygodnika Solidarność" zapytała go o słowa z ubiegłorocznego spotkania przedwyborczego, podczas którego stwierdził, że "Trump i jego zależność od rosyjskich służb dzisiaj już nie podlega dyskusji", a także, że jest możliwość, że został "zwerbowany" przez Rosjan.

Początkowo Tusk opowiadał, że "Trump jest bardziej prorosyjski, niż Biden", a następnie skrytykował Mariusza Błaszczaka, za jego sugestie, że polski rząd powinien podać się do dymisji po wyborach w USA.

Była to oczywista nieprawda, gdyż są nagrania z tego spotkania. Spotkało się to z krytyką ze strony m.in. opozycji. To jednak nie jedyne kontrowersje, jakie wyniknęły z całej konferencji.