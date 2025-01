Trzaskowski chce być "drugim Nawrockim"? "Widać to w wypowiedziach"

Rafał Trzaskowski zapowiedział, że nie podpisałby żadnej ustawy, która umożliwiałaby blokowanie treści w internecie, mówiąc wręcz o cenzurze. Taki projekt zapowiedział minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. - To słowo "cenzura" w tym przypadku to jest jakiś chochoł, dlatego że tutaj byłby nadzór sądowy - tłumaczyła w programie "Tłit" szefowa klubu Nowej Lewicy Anna Maria Żukowska. Według niej Trzaskowski, który kojarzony jest z raczej liberalnymi poglądami, próbuje się uwiarygodnić w oczach wyborców prawicy. - Tylko czy ta przemiana naprawdę będzie kupiona przez wyborców Prawa i Sprawiedliwości, jeżeli Trzaskowski na końcu kampanii okaże się drugim Nawrockim? - pytała. - Widać to w jego wypowiedziach, że stara się brzmieć bardzo prawicowo. Mówi tutaj o patriotyzmie gospodarczym, używa takich słów, haseł, które bardzo często pojawiają się w narracji prawicy, PiS-u - podkreśla. Według niej może to zadziałać na demobilizację lewicowego elektoratu.