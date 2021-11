Trzaskowski apeluje do rządzących. "Prosimy o jasną strategię"

- Ruszył już szpital w Poznaniu. Do 5 listopada ruszy szpital wojskowy na Okęciu, z dodatkowymi łóżkami - przekonywał. Andrusiewicz dodał, że oprócz szpitali tymczasowych, na wniosek wojewodów minister zdrowia przekształca także w innych szpitalach łóżka przeznaczone standardowo dla pacjentów z innymi chorobami w miejsca dla tych z COVID-19. W tym kontekście wymienił Szpital Praski, który zgodnie z nakazem Ministerstwa Zdrowia do 7 listopada ma przygotować 142 łóżka dla chorych na COVID-19. Od 8 do 14 listopada mają to być 204 łóżka, a od 15 listopada do odwołania w Polsce stanu epidemii 271 łóżek.