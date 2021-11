Marsz Niepodległości. Policjanci już prowadzą czynności operacyjne

Normą podczas marszu stało się zasilanie warszawskiego garnizonu przez mundurowych z całej Polski. Na ulice zostaną wysłane oddziały prewencji, policjanci z pionów kryminalnych i wydziałów dochodzeniowych. Będą też zapewne antyterroryści z Biura Oddziałów Antyterrorystycznych (BOA). - Kto żyw i kto ma mundur, zostanie wysłany do zabezpieczenia Marszu. Problem leży jednak gdzie indziej. To, że w tym roku narodowcy spróbują obejść brak formalnych zgód na Marsz Niepodległości, to jest pewne na 100 procent. Ich zgromadzenie będzie nielegalne. Jeżeli więc jednak policja dopuści do zgromadzenia, popełni błąd. Samo rejestrowanie uczestników, a później kierowanie wniosków do sądu o ukaranie - to za mało. Tak przepisy prawne nie powinny działać - kończy Marek Dyjasz, były szef Biura Kryminalnego.