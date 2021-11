Rekord IV fali. Jest nowy raport Ministerstwa Zdrowia [3 listopada]

Jak skomentował rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz, "albo zaczniemy się bardziej gremialnie szczepić, albo zaczniemy ponownie przestrzegać reguł covidowych". Jak przekonywał, zdecydowana większość osób trafiających do szpitali "to osoby w sile wieku, od 30 do 50 r. ż., w głównej mierze niezaszczepione".