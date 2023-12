"Trzask spadających szczęk na podłogę", gdy Polska wstępowała do NATO

- Mnie się zdawało wtedy, że wystarczy wola polityczna - powiedział płk Andrzej Derlatka, oficer wywiadu, na pytanie Patrycjusza Wyżgi: W jaki sposób wstępuje się do NATO i Unii Europejskiej. - Potem się okazało, że to tak nie jest, że to są wysokie schody i trzeba się wdrapywać - dodał gość programu WP "Didaskalia". Derlatka tłumaczy, że "jest 11 umów dotyczących członkostwa w NATO, z których 9 dotyczy sfery cywilnej. Ekspert tłumaczy także, że NATO to nie tylko pakt wojskowy. To także "klub krajów demokratycznych z gospodarką rynkową, który szanuje demokrację, prawa człowieka itd. A przy okazji się zbroi, jeśli jest ta potrzeba, albo się rozbraja, jeśli nie ma takiej potrzeby". Derlatka opowiadał o swoim udziale w negocjacjach dotyczących członkostwa Polski w NATO. Zdradził, że nie było ważne, ile mamy czołgów, samolotów, broni. - Chodzi o podstawowe sprawy, o cywilną kontrolę nad armią, o to, że armia musi być częścią państwa, a nie państwem w państwie. Musi podlegać regułom, które my uważamy za słuszne i my wszyscy się do tych reguł stosujemy - tłumaczyli według gościa "Didaskaliów" przedstawiciele NATO. Derlatka przyznał, że ówczesne wyobrażenie Polski o NATO było zupełnie inne. - słychać było trzask spadających szczęk na podłogę - skomentował pułkownik.

