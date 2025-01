Trynkiewicz nie żyje. O seryjnym mordercy mówi poseł PiS z Piotrkowa Trybunalskiego

Nie żyje Mariusz Trynkiewicz. "Podjęto decyzję o transporcie do szpitala"

Poseł PiS Grzegorz Lorek, który mieszkał w sąsiedztwie Trynkiewicza w Piotrkowie Trybunalskim, w rozmowie z "Super Expressem" wspomina, że jako dziecko uciekał przed nim . - Dzieciaki go znały i opinia szła. On był moim sąsiadem z bloku naprzeciwko - powiedział parlamentarzysta.

Poseł opowiedział też, że Trynkiewicz na trzecim piętrze, on zaś z rodzicami na parterze. - To z drugiej strony był świetnie zapowiadający się nauczyciel ze zdolnościami plastycznymi i z dobrym pędzlem. Wywodzący się z dobrego domu, z kochającą bardzo mamą, ale z czymś, co mu się zrodziło w głowie i było złem - powiedział "SE" poseł Lorek.